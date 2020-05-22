Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемому в убийстве двух девушек

11 декабря 2019 года суд арестовал мужчину до 8 февраля 2020 года. Позднее арест был продлен до 25 мая.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве двух девушек, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.

Двух девушек - одну уже погибшую, вторую еще живую - обнаружили утром 26 августа 2018 года, вторая девушка впоследствии умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство"). Над раскрытием преступления работали следователи регионального следственного управления СК РФ и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту, глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.

Обвиняемый был задержан в начале декабря прошлого года. Мужчине 34 года, он работает инженером-конструктором на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина. В ходе обыска в его квартире изъяты многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления. Обвиняемый дал признательные показания после проверки на полиграфе.

По предварительным данным, к стрельбе по людям мужчина начал готовиться примерно за месяц до преступления - снимал территорию при помощи квадрокоптера, испытывал оружие.