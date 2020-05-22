Десятичасовой марафон "Время карьеры" УрФУ собрал более 500 тысяч просмотров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Онлайн-марафон "Время карьеры" Уральского федерального университета (УрФУ), который шел десять часов, собрал более 500 тысяч просмотров от студентов и недавних выпускников вузов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе университета.

Студенты Уральского федерального университета в июле прошлого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили поднять до всероссийского масштаба университетскую акцию "Ночь карьеры", где на одной площадке собирались студенты и выпускники вузов, работодатели, эксперты, кадровые агентства и образовательные учреждения. Путин поддержал это предложение, по итогам встречи было дано поручение рассмотреть вопрос о проведении с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов, которое помогало бы им в трудоустройстве.

"Прямые эфиры десятичасового онлайн-марафона "Время карьеры" собрали 21 мая более 500 тысяч просмотров от студентов и недавних выпускников ведущих вузов страны, а опробованные форматы станут частью всероссийской акции в ноябре 2020 года. Организаторами события выступят Уральский федеральный университет, АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России", - говорится в сообщении.

Всероссийская акция в обновленном формате пройдет в ноябре в 30 городах страны, среди которых Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск и Нижний Новгород. Организаторы ожидают, что акция соберет 200 компаний-работодателей и около 60 тысяч студентов.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".