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Пандемия коронавируса нового типа

В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий

В корпусе обеспечена изоляция 35 студентов на 14 дней, усилен дезинфекционный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"В общежитии университета на улице Малышева, 140 выявлен случай заражения COVID-19. Согласно предписанию Роспотребнадзора, обеспечена изоляция проживающих в корпусе 35 студентов на 14 дней, усилен дезинфекционный режим", - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных в Свердловской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на данный момент составляет 3 443.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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