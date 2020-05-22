В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"В общежитии университета на улице Малышева, 140 выявлен случай заражения COVID-19. Согласно предписанию Роспотребнадзора, обеспечена изоляция проживающих в корпусе 35 студентов на 14 дней, усилен дезинфекционный режим", - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных в Свердловской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на данный момент составляет 3 443.