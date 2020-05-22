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Пандемия коронавируса нового типа

Заразившийся коронавирусом студент на Ямале работал доставщиком пиццы

Прокуратура внесла представление директору Ямальского многопрофильного колледжа в связи с тем, что руководством не обеспечен контроль за передвижением студентов в режиме самоизоляции

ТАСС, 22 мая. Студент Ямальского многопрофильного колледжа, заразившийся коронавирусом, работал доставщиком пиццы в городе Салехарде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в пятницу.

Ранее региональные СМИ сообщали о том, что заразившийся коронавирусной инфекцией студент ГБУО ЯНАО "Ямальский многопрофильный колледж" осуществлял доставку пиццы.

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"Указанная информация нашла свое подтверждение. Установлено, что молодой человек выходил на работу с 1 по 4 мая 2020 года, 6 мая он заметил ухудшение самочувствия, о чем сообщил в учреждение здравоохранения. Сведения о результатах проверки доведены до управления Роспотребнадзора по ЯНАО, которым организована работа по установлению лиц, контактировавших с заразившимся, и проведению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой Салехарда внесено представление директору колледжа в связи с тем, что руководством не обеспечен контроль за передвижением студентов в период режима самоизоляции. "Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования поставлены на контроль в прокуратуре города", - добавили в ведомстве.

По данным регионального оперативного штаба, 22 мая в ЯНАО зафиксировано 1 989 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 335 случаев зарегистрировано на месторождениях региона.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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