В Югре предложили приостанавливать работу магазинов за нарушение масочного режима

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила приостанавливать деятельность магазинов, если в них неоднократно будут зафиксированы случаи нахождения жителей без масок, только штрафов для владельцев торговых объектов будет недостаточно, сказала она в пятницу в ходе заседания регионального штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией. В свою очередь заместитель прокурора Югры Евгений Шейрер сообщил, что, согласно жалобам граждан, в настоящее время в магазинах только половина посетителей находятся в масках, а администрация учреждений никаких мер к нарушителям не применяет.

В регионе с 12 мая введен обязательный масочный режим, который действует в том числе в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Режим повышенной готовности и самоизоляции действует до 31 мая. За последние сутки в Югре количество заражений коронавирусом выросло на 80, один человек с коронавирусной инфекцией умер.

"Мне кажется, есть необходимость усилить вот это движение (меры за нарушение масочного режима - прим. ТАСС) такими мерами, как приостановление деятельности [торговых объектов] за неоднократное или серьезное нарушение административного в том числе состава. Тогда владельцы таких организаций создадут все условия, чтобы посетители, как и персонал, выполняли все требования личной и коллективной безопасности. Я не очень уверена, что достаточно будет штрафов", - сказала Комарова.

В свою очередь заместитель прокурора Югры Евгений Шейрер сообщил, что практически ежедневно в ведомство поступают заявления и обращения неравнодушных граждан, что более половины посетителей магазинов и общественного транспорта не соблюдают масочный режим. По его словам, он лично посетил три магазина, в которых 50% покупателей были без масок. "Замечаний тем, кто без масок, охраной, администраторами магазинов не делается. <…> Поэтому <…> у меня есть предложение - административная ответственность юридических лиц, в частности владельцев, администраторов магазинов, хотя бы показательно, для освещения этого в СМИ", - заявил Шейрер, предложив также подключить полицию к составлению протоколов на нарушителей масочного режима.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Югры Майя Соловьева, комментируя предложения зампрокурора региона, добавила, что меры контроля за соблюдением режима должны быть тотальными. "Если в ближайшем будущем мы хотим более свободно себя вести, то должны сами соблюдать и настраивать остальных, в том числе юридическим путем. Надо усиливать контроль, и он должен быть тотальным, я бы даже сказала отчасти репрессивным. Потому что иначе мы людей не приучим".

О ситуации с коронавирусом

Всего в округе зафиксировано 1 510 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 человек умерли, 520 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.