В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

ТАСС, 22 мая. Врач-терапевт, у которой был диагностирован коронавирус, умерла в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.

"Скончавшаяся от COVID-19 женщина с 1977 года проработала врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста. Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, еженедельно сдавала анализы на COVID-19. После выявленного внутрибольничного очага в Златоусте была в числе контактных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тест, который подтвердил наличие инфекции, женщина сдала в конце апреля. "От госпитализации тогда отказалась. Но уже 3 мая была доставлена в златоустовскую больницу, после проведения телемедицинских консультаций с областными и федеральными специалистами 5 мая была переведена в ГКБ № 8 Челябинска. Но состояние пациентки продолжало ухудшаться, несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, сегодня на 68-м году жизни она скончалась", - добавили в министерстве.

Всего в Челябинской области зафиксировано 2 132 случая заражения коронавирусом. 754 человека выписаны после выздоровления, 25 человек умерли.