В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

"На Урал доставлена партия гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК [Уральской горно-металлургической компании] Андрея Козицына и председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина. В ночь с 23 на 24 мая в Екатеринбург чартерным рейсом из Китая прибыли 20 аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Оборудование будет установлено в больницах Свердловской и Челябинской областей - в каждый регион доставят одинаковое число аппаратов.

Следующие поставки планируется выполнить до конца мая. "В общей сложности по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму $3,3 млн", - цитирует пресс-служба фонда официального представителя совета директоров РМК Кирилла Ирха.

В Свердловской области общее число случаев заражения коронавирусом составляет 3 614. Выписали 1 207 человек, умерли 14. В Челябинской области зафиксировано 2 199 случаев заражения коронавирусом. 819 человек выписаны после выздоровления, 27 умерли.