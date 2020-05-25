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Пандемия коронавируса нового типа

В Курганской области умерла первая пациентка с коронавирусной инфекцией

Таким образом, смертность пациентов на фоне коронавируса зафиксирована во всех регионах Уральского федерального округа

ТАСС, 25 мая. Пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Курганской области, сообщила журналистам в понедельник директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина. Таким образом, смертность пациентов на фоне коронавирусной инфекции отмечена во всех регионах Уральского федерального округа.

Ранее случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией фиксировались в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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"В инфекционном госпитале женщина находилась с 12 мая. Основное заболевание протекало в крайне тяжелой форме, пациентка была на ИВЛ. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Мы выражаем соболезнования семье <...>", - сказала директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

В Уральском федеральном округе выявлено 11 745 случаев коронавируса. В Свердловской области - 3 983 случая, умерли 18 человек, в Челябинской 2 284, умер 31 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе - 2 092, умерли 6, в Ханты Мансийском АО - 1 755, умерли 17, в Тюменской области 1 448, умерли 7, в Курганской - 189, умер 1.

 

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РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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