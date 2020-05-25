В Курганской области умерла первая пациентка с коронавирусной инфекцией

ТАСС, 25 мая. Пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Курганской области, сообщила журналистам в понедельник директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина. Таким образом, смертность пациентов на фоне коронавирусной инфекции отмечена во всех регионах Уральского федерального округа.

Ранее случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией фиксировались в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.