Шквалистый ветер в Екатеринбурге сломал деревья и уронил кран на стройплощадке

В Чкаловском районе Екатеринбурга с места возведения высоток ветер поднял плохо закрепленные стройматериалы, которые уносит на парковку - водители срочно перепарковывают автомобили. В центре города сильный ветер ломает деревья.

Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео последствий непогоды - поваленные ветром на проезжие части деревья, унесенные теплицы и беседки с садовых участков и даже опрокинутый кран на стройплощадке.

По прогнозу уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, днем 25 мая местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с.