Энергетики ликвидировали последствия урагана в Челябинской области

ТАСС, 26 мая. Сотрудники компании "Россети Урал" завершили все основные ремонтные работы на энергообъектах в Челябинской области, поврежденных ураганом. Рабочие продолжают восстановление по заявкам жителей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

25 мая шквалистый ветер в Челябинской области привел к нарушению электроснабжения 27 населенных пунктов с населением 8 200 человек.

"Энергетики компании "Россети Урал" к утру сегодняшнего дня в Челябинской области завершили весь объем ремонтных работ на энергообъектах, поврежденных ураганом. Сейчас в электросетевом комплексе идут точечные работы по заявкам жителей", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, остаются отключенными потребители в Каслинском районе: в деревне Аллаки - 80 человек, в городе Касли улица Ретнева - около 400 человек, в Уфалейском районе в деревне Даутово - 387 человек.