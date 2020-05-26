Прокуратура добилась снижения завышенных цен на продукты в четырех районах Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура выявила завышение цен на продукты питания в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, наибольший подъем цен был зафиксирован на пшеничную крупу, кисломолочную продукцию, макароны. В результате вмешательства прокуратуры цены в магазинах были снижены, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Прокурорами в Кондинском, Березовском, Белоярском и Октябрьском районах, отнесенных к территориям ограниченного срока завоза продукции, вскрыты факты завышения цен на социально-значимые продукты питания. Наибольшее завышение предельных розничных надбавок зафиксировано на крупу пшеничную (120%), кисломолочную продукцию (71%), макаронные изделия, овощи, сахар-песок (50%), яйца куриные (45%)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокурорами в автономном округе было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования") и внесено 18 представлений об устранении нарушений законодательства руководителям магазинов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате цены на продукты питания в магазинах были снижены. "В настоящее время цены на продукты питания в магазинах снижены, удалось ликвидировать завышение стоимости товаров", - сказал собеседник агентства.