"Уральские авиалинии" начнут полеты в Минеральные воды из Москвы и Екатеринбурга с 1 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о начале полетной программы в Минеральные воды из Москвы и Екатеринбурга с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Сообщаем об официальном открытии курортного сезона на Кавказских Минеральных Водах с 1 июня 2020 года. В этот же день самолеты нашей авиакомпании начнут выполнять прямые рейсы в Минводы из Москвы ежедневно и из Екатеринбурга - четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), а с 1 июля рейсы из столицы Урала станут ежедневными", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика, "Уральские авиалинии" ожидают увеличения спроса на перелеты со стороны россиян во второй половине июня. "На данный момент повышения спроса на перелеты мы не отмечаем в связи с сохранением карантинных мер в городах России и опасениями пассажиров путешествовать во время пандемии. Увеличение спроса ожидаем со второй половины июня. Пропорционально спросу будет расширена и полетная программа по России", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что формируют цены на билеты исходя из тенденций рыночной ситуации. "Снижение цен в мае и в июне обусловлено общерыночным снижением тарифов и падением спроса на авиаперевозки", - уточнили в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (три - А320neo, два - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и пять - А319) на условиях операционного лизинга.