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Пандемия коронавируса нового типа

Число выписанных в Свердловской области после коронавируса превысило число заразившихся

За сутки в регионе выявлены 207 новых случаев заражения, из больниц выписаны 229 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Количество людей, которые выписаны за сутки из больниц Свердловской области после выздоровления от коронавируса, впервые превысило число тех, у которых диагностирована инфекция. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник оперативным штабом региона.

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"Число выписанных на Среднем Урале впервые превысило количество новых случаев. В Свердловской области выявлено 207 новых случаев. За минувшие сутки из больниц выписано 229 человек. Всего уральские врачи вылечили 1 499 пациентов", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что основная часть новых заразившихся приходится на Екатеринбург, в областном центре подтверждено 166 случаев. Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53, 17 из них - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести - 101. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Также в регионе подтверждено две новых смерти от коронавируса, общее число достигло 20. Всего в регионе диагностировано 4 190 случаев инфекции.

 

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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