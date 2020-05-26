Водоснабжающая компания в Кургане заявила об отсутствии средств на плановые ремонты

ТАСС, 26 мая. Компания "Водный союз" заявила об отсутствии средств на плановые ремонты систем водоснабжения и водоотведения в Кургане в 2020 году. Причиной сложившейся ситуации руководство называет снижение тарифа, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

С 2020 года правительство Курганской области снизило тарифы на территории региона, в том числе на водоснабжение - с 31,43 до 29,50 руб. за кубический метр, цена водоотведения не менялась.

"Масштабные мероприятия, проводимые в последние годы на городских трубопроводах и сооружениях, безусловно, повысили их надежность, но не остановили процесс старения системы в целом. Работу по плановой замене сетей и оборудования необходимо продолжать. Но, к сожалению, 2020 станет первым годом без проведения плановых ремонтов. Причина - снижение тарифа на водоснабжение и водоотведение", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Владимира Овсянникова.

В частности, в 2020 году не будет произведено замены неисправной запорной арматуры на сооружениях водопровода, полностью отменены ремонты строительных конструкций водозаборов "Арбинка" и Центра города, а вышедшие из строя насосы на станциях водопровода и канализации не будут заменены на новые, утверждают в компании. "На устранение аварийных ситуаций, в том числе провалов, денег также недостаточно. Парк спецтехники предприятия остался без запасных частей. В виду низких зарплат текучесть кадров на предприятии достигла 30%", - добавили в пресс-службе.

По словам Овсянникова, сейчас 96% канализационных и 75% водопроводных сетей, обслуживаемых компанией, имеют 100% износ. Стоимость полного обновления систем водоснабжения и водоотведения Кургана составляет 22 млрд рублей, по предварительным подсчетам компании. "Статистика провалов на канализационных сетях Кургана показывает, что их число увеличивается с каждым годом: в 2018 году сотрудники "Водного Союза" устранили 22 провала, в 2019 - 27, а за 4 месяца текущего года на коллекторах города произошло уже 14 аварийных ситуаций, из-за которых асфальтовое покрытие было разрушено. Причиной оседания грунта становится разрушение верхнего свода трубопровода", - добавляют в пресс-службе.

По данным компании, ежегодное недофинансирование отрасли составляет 300 млн рублей. "До 2015 года предприятию удавалось привлекать заемные средства. Однако любые инвестиции должны иметь понятный источник возврата. Поскольку в существующем тарифе не была заложена инвестсоставляющая, дальнейшее привлечение заемных средств стало невозможным, деньги инвесторам до сих пор не возвращены", - пояснил Овсянников.