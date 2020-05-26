Сильный ветер повалил деревья и оставил без электричества десятки домов в Тюмени

ТАСС, 26 мая. Сильный ветер, порывы которого достигали 28 м/с, повалил несколько деревьев в Тюменской области и оставил без электричества несколько десятков домов в областном центре. Однако массовых аварий и ЧП удалось избежать, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ураганный ветер начался в регионе вечером 25 мая. Ранее ураган был зафиксирован в соседней Свердловской области. В результате погибло четыре человека, есть пострадавшие, были повалены сотни деревьев, без электричества оставались более 100 тыс. человек.

"В целом ничего серьезного не было. В Тюмени повалено 11 деревьев, в Нижней Тавде - два дерева. Наши подразделения никуда не выезжали", - сообщили в пресс-службе.

По данным Сибирско-Уральской энергетической компании, экстренные отключения 26 мая коснулись нескольких десятков домов, однако на данный момент все последствия устранены. В пресс-службе компании уточнили ТАСС, что массового отключения электроснабжения не было.

В пресс-службе "Россети Тюмень" добавили ТАСС, что массовых отключений в компании также не было. Все локальные случаи ликвидировались энергетиками в максимально короткие сроки. В настоящее время работа ведется в повседневном режиме.