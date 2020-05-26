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Пандемия коронавируса нового типа

"Уральские авиалинии" сообщили о приостановке услуги "несопровождаемый ребенок"

Ввиду отсутствия возможности контроля за соблюдением режима обсервации или самоизоляции ребенка по прилете она не будет действовать до 22 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о приостановке услуги "несопровождаемый ребенок" с 27 мая по 22 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, распространенном во вторник.

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"Информируем о том, что в период с 27.05.2020 и до 22.06.2020 будет приостановлена реализация услуги "Несопровождаемый ребенок" ввиду отсутствия возможности контроля за соблюдением режима обсервации/самоизоляции ребенка по прилете", - говорится в сообщении.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (три - А320neo, два - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и пять - А319) на условиях операционного лизинга.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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