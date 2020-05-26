Максимальное пособие по безработице в Тюменской области получили более 3,5 тыс. человек

Согласно постановлению кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Максимальное пособие по безработице для граждан, уволенных после 1 марта, в Тюменской области получили 3 676 человек, сообщила ТАСС во вторник и.о. начальника управления по труду департамента труда и занятости населения Тюменской области Елена Мосякина.

"За содействием в поиске подходящей работы, как и за пособием в максимальном размере, в органы службы занятости населения обратилось 5 438 человек, уволенных с 01.03.2020. По состоянию на 21.05.2020 пособие по безработице в максимальном размере получают 3 676 человек, уволенных после 1 марта 2020 года, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации", - сообщила она.

Мосякина добавила, что из этого количества еще 1 990 гражданам выплачивается доплата к пособию по безработице в размере 3 000 рублей на каждого ребенка. При этом разница в численности граждан, обратившихся за пособием и получающими его, объясняется тем, что дата признания безработными у части граждан еще не наступила.

Как ранее сообщал оперштаб региона, в 2020 году максимальное пособие составляет 12 130 рублей, а в Тюменской области его размер, с учетом районного коэффициента, составляет 13 949 рублей (в Уватском районе - 18 195 рублей).