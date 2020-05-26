Коронавирус подтвердили у 39 человек в больнице в Сургутском районе Югры

"По Лянтору [город в Сургутском районе Югры] общее число медицинских работников, вовлеченных в очаг, 39. Из них пять врачей, 23 [человека] средних [медработников], 11 [человек] в категории прочих. На сегодняшний день этот очаг локализован", - сказал он в ходе заседания регионального штаба по ситуации с коронавирусом.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Результаты тестов подтвердили наличие коронавируса у 39 человек в больнице в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Об этом во вторник сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По его словам, медработники, у которых было подтверждено наличие коронавируса, завершили изоляцию и лечение. "Они выходят на работу", - добавил он без уточнения подробностей.

Ранее результаты тестов подтвердили наличие коронавируса у девяти медицинских работников в еще одной больнице, расположенной в Сургутском районе, Сургутской районной поликлинике. Как сообщали ТАСС в пресс-службе медучреждения, у всех больных очаги заражения - дома. Восемь заболевших в настоящее время лечатся дома, еще один госпитализирован в инфекционное отделение.

По данным регионального оперативного штаба, в Сургутском районе Югры зарегистрировано 506 случаев заражения коронавирусом, это почти треть всех случаев в регионе, из них 33 выявлено за последние сутки. В Сургутском районе больше всего случаев заражения, чем в других муниципалитетах региона.

Всего в округе зафиксировано 1 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 590 выздоровели.