Дом-музей Кюхельбекера в Кургане продадут инвестору для реставрации

ТАСС, 26 мая. Курганские власти планируют продать особняк, в котором расположен Дом-музей Кюхельбекера. Здание должен приватизировать инвестор, планирующий отреставрировать особняк, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"Дом-музей декабриста Вильгельма Карловича Кюхельбекера, который находится по адресу: ул. Куйбышева, 19 в Кургане, планируют отремонтировать за частные средства. В регионе есть инвестор, который готов в рамках соответствующих процедур выкупить здание и вложить в реконструкцию собственные деньги. В связи с этим здание внесли в прогнозный план приватизации государственного имущества Курганской области на 2020 - 2022 годы. Его приватизацию утвердили депутаты 26 мая на заседании областной думы, теперь должны начаться конкурсные процедуры", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уверяют, что назначение недвижимости не поменяется, несмотря на то, что здание Дома-музея и земля под ним будут принадлежать инвестору. "Здание будет продано через конкурс с сохранением профиля назначения и с сохранением ценовой политики на входные билеты. То есть в этом здании и после ремонта будет находиться Дом-музей Кюхельбекера. Пройдет оценка рыночной стоимости объекта культурного наследия, будут подготовлены условия о приватизации по конкурсу, где будут прописаны все обременения", - поясняют в правительстве.

Пока стоимость предстоящих работ неизвестна. "Планируется, что вокруг здания будет поставлен оригинальный деревянный забор, фасад будет отремонтирован по старинным чертежам", - цитирует пресс-служба начальника Управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Инессу Уманец.

Дом-музей Кюхельбекера построен на месте, где в Кургане с 21 сентября 1845 года по март 1846 года жил Вильгельм Кюхельбекер со своей семьей. Дом был восстановлен в 2005 году, реставрирован и имеет сейчас точно такой же вид и планировку, как в 1845 году. Это стало возможным благодаря многолетним исследованиям курганского журналиста, писателя и краеведа Бориса Карсонова, который в 1986 году опубликовал данные о доме Кюхельбекера. Экспозиция мемориального музея посвящена жизни Кюхельбекера - известного критика, поэта, декабриста, лицейского друга Александра Пушкина.