Число безработных в Тюменской области выросло почти в 3,5 раза с начала года

ТАСС, 27 мая. Количество зарегистрированных в качестве безработных на территории Тюменской области выросло почти в 3,5 раза с начала года. На 1 мая 2020 года оно составило 14 825 человек, сообщила ТАСС и.о. начальника управления по труду департамента труда и занятости населения Тюменской области Елена Мосякина.

"Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных на 1 мая 2020 года, составила 14 825 человек, на 1 января 2020 года - 4 301 человек", - сообщила она, добавив, что по состоянию на 21 мая 2020 в режиме неполной занятости из-за введения ограничительных мероприятий на территории области находятся 11 291 человек.

Мосякина уточнила, что служба занятости в условиях пандемии коронавируса переориентирована на дистанционный формат работы со всеми сторонами. Трудоустраиваются люди дистанционно, направление к работодателю выдается по предварительной договоренности с ним. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование также организуются дистанционно.

Для поддержки занятости власти создают временные рабочие места, помогают в профессиональном обучении и переобучении, помогают открыть свой бизнес. Кроме того, в регионе реализуются нацпроекты "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости". Ежегодно суммарная численность участников мероприятий составляет более 70 тыс. человек.