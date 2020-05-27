Власти Челябинской области ожидают выхода рынка труда на прежний уровень во II полугодии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют вернуться к прежней ситуации на региональном рынке труда во втором полугодии 2020 года. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании о ситуации на рынке труда с президентом РФ в режиме видеоконференции в среду.

"Ключевая задача в сфере занятости - это возвращение к нормальной экономической жизни с учетом всех требований санитарной безопасности. И мы в регионе ставим задачу вернуть ситуацию на рынке труда во втором полугодии на "доковидный" уровень", - сказал Текслер.

По словам губернатора, региональные власти отмечают рост обращений граждан в центры занятости за увеличенным пособием. "У нас в Челябинской области динамика рынка труда в целом коррелирует с динамикой рынка труда по стране. Мы отмечаем рост обращений граждан в центры занятости, в первую очередь, за увеличенным пособием и за выплатами на детей, при этом, ситуация сегодня не похожа на предыдущие годы: сохраняется стабильность коллективов на основных для регионов производствах", - добавил губернатор.

27 мая в Челябинской области, по информации областного Минздрава, подтверждены 2 438 случаев заражения коронавирусом. Лечение проходят 1 336 пациентов, всего выздоровели и выписаны из больниц 1 057 человек.