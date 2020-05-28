Число новых случаев коронавируса в Челябинской области за сутки выросло почти вдвое

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Количество новых подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области за последние сутки увеличилось на 148 при том, что днем ранее за сутки было выявлен 82 случая коронавируса. Такой прирост объясняется несоблюдением жителями режима самоизоляции во время майских праздников и увеличением количества проводимых тестов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"Это последствия майских праздников, когда люди не соблюдали режим самоизоляции, выезжали на природу. Если взять обыкновенную математику, приплюсовать 7-14 дней примерно, то такая картина и выходит с потоком заболевших. Кроме того, в регионе проводится все больше тестов [на коронавирус]. Грубо говоря, с марта по апрель было порядка 37 тысяч тестов, а с 27 апреля по сегодняшний день уже практически 82 тысячи тестов", - сказали в пресс-службе.

По состоянию на 28 мая в Челябинской области, по информации областного Минздрава, были подтверждены 2 586 случаев заражения коронавирусом (2 438 днем ранее). Лечение проходят 1 433 пациента (1 336 днем ранее). Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.