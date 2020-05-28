Власти Тюменской области авансировали для предприятий ЖКХ субсидии на 120 млн рублей

ТАСС, 28 мая. Правительство Тюменской области авансировало субсидии предприятиям ЖКХ на сумму 120 млн рублей, что позволило компаниям приступить к плановым ремонтам, несмотря на долги потребителей. Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов.

"Чтобы нивелировать последствия неплатежей, правительство области приняло решение авансировать субсидии ресурсоснабжающим организациям в размере 120 млн рублей", - сказал он.

Таким образом, добавил он, были учтены риски кассовых разрывов предприятий и обеспечено функционирование всех сфер ЖКХ в бесперебойном режиме - все предприятия вышли на плановые ремонты и продолжают реализацию своих инвестиционных программ.

Жители Тюменской области, по его словам, ответственно относятся к оплате услуг ЖКХ в период пандемии. Несмотря на действующие ограничительные меры, сложную экономическую ситуацию, большинство граждан в срок оплачивают счета за предоставленные услуги. Однако снижение платежей за май составило 20%, в апреле - 12%. Всего за апрель и май 2020 года платежи снизились на 100 млн рублей.

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 28 мая всего в регионе зафиксировано 1562 заболевания, 773 человека выздоровели, 7 пациентов умерли.