Замминистра строительства Челябинской области обвинили в махинациях на 65 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области предъявили заместителю регионального министра строительства обвинение в превышении должностных полномочий при приемке невыполненных работ на 65 млн рублей в ледовом дворце "Уральская молния". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. Преступление совершено при проведении работ на территории центра по шорт-треку ледового дворца "Уральская молния" и было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России", - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя СК судом чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, в 2018-2019 годах должностные лица Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и "Челябоблинвестстроя" совершили действия по оплате невыполненных работ и фактически не поставленного оборудования. Это повлекло ущерб бюджету в размере 65 млн рублей.