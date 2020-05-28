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Пандемия коронавируса нового типа

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят до 15 июня

В регионе коронавирусом заразились 2 586 человек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Челябинской области, который заканчивается 31 мая, будет продлен губернатором до 15 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

С 19 марта в регионе введен режим повышенной готовности из-за ситуации с новым коронавирусом, запрещена работа некоторых субъектов малого бизнеса (кафе, сауны, кальянные и т. д.), люди обязаны носить защитные маски в общественных местах и в общественном транспорте, наложены ограничения на работу поликлиник, закрыты кинотеатры, торговые центры.

По состоянию на 28 мая в Челябинской области, по информации областного Минздрава, были подтверждены 2 586 случаев заражения коронавирусом (2 438 днем ранее). Лечение проходят 1 433 пациента (1 336 днем ранее). Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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