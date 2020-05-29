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Суд продлил арест уральскому блогеру Устинову, обвиняемому по пяти статьям УК РФ

Александра Устинова задержали 29 ноября 2018 года после заявления в правоохранительные органы от руководства машиностроительного завода "Вентпром"

ТАСС, 29 мая. Московский городской суд продлил арест уральскому блогеру Александру Устинову, которому предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ, до 30 августа. Об этом в пятницу сообщил ТАСС адвокат Устинова Александр Кулешов.

"Суд продлил арест до 30 августа. Будем обжаловать", - сказал Кулешов, пояснив, что предельно допустимый срок содержания в СИЗО во время расследования, согласно ч. 3 ст. 109 УПК РФ, составляет 18 месяцев, которые у Устинова истекли в мае.

Ранее адвокат сообщал ТАСС, что Устинову предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"), дважды по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 5 ст. 128.1 ("Клевета").

Устинов был задержан 29 ноября 2018 года. Заявление о привлечении его к ответственности в правоохранительные органы подало руководство Артемовского машиностроительного завода "Вентпром" (Свердловская область). В пресс-службе "Вентпрома" заявили, что блогер был задержан "после передачи денежной суммы в обмен на прекращение не соответствующих закону действий в отношении руководства предприятия".

По данным региональных СМИ, Устинов вел Telegram-каналы "Устинов троллит" (70 тыс. подписчиков) и "ДИП дубернатора" (1,7 тыс. подписчиков).

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РоссияСвердловская область
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