В Сургуте ввели карантин в колонии, где у двух сотрудников подозревают коронавирус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Режимно-ограничительные меры введены в исправительной колонии № 11 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в связи с выявлением признаков респираторного заболевания и подозрения на коронавирусную инфекцию у двух сотрудников медицинской части. Они находятся на самоизоляции, а контактировавшие с ними осужденные размещены в отдельном общежитии, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Югре.

"В связи с выявлением признаков респираторного заболевания у двух сотрудников медицинской части, расположенной в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Югре, в учреждении введены режимно-ограничительные (карантинные) меры. Данных заболевших сотрудников проверяют на коронавирусную инфекцию. У лиц из числа сотрудников учреждения и осужденных, контактировавших с заболевшими, проведены лабораторные исследования", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, заболевшие и контактировавшие с ними сотрудники находятся на самоизоляции. Осужденные размещены в отдельном общежитии и находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. "Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в местах лишения свободы Югры, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - уточнил собеседник. Он отметил, что личный состав исправительной колонии переведен на двухнедельный режим работы без выхода за пределы территории учреждения. Для этого созданы все необходимые социально-бытовые условия, в административном здании колонии оборудованы спальные места, есть душевые кабины, организовано трехразовое питание. За три дня до заступления на дежурную смену сотрудники проходят лабораторное обследование. Кроме того, на всех объектах учреждения проводится дополнительная дезинфекция.

Всего в округе зафиксировано 2 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 716 выздоровели.