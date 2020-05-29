Югра выделит 5,9 млн рублей для автоматизации КПП, установленных в связи с пандемией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение выделить 5,9 млн рублей из резервного фонда региона для приобретения оборудования, позволяющего автоматизировать контрольно-пропускные пункты (КПП), действующие возле муниципалитетов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.

В настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой в Югре работают пять межмуниципальных КПП на дорогах: Нижневартовск - Стрежевой, Сургут - Ноябрьск, Югорск - Таежный, Тюмень - Ханты-Мансийк, "Иртыш", а также в Сургутском районе (где зафиксирована треть от всех случаев заражения коронавирусной инфекцией) возле поселений Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский. Ранее жители поселения Федоровский просили ускорить работу на КПП.