Югра выделит 5,9 млн рублей для автоматизации КПП, установленных в связи с пандемией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение выделить 5,9 млн рублей из резервного фонда региона для приобретения оборудования, позволяющего автоматизировать контрольно-пропускные пункты (КПП), действующие возле муниципалитетов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.
В настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой в Югре работают пять межмуниципальных КПП на дорогах: Нижневартовск - Стрежевой, Сургут - Ноябрьск, Югорск - Таежный, Тюмень - Ханты-Мансийк, "Иртыш", а также в Сургутском районе (где зафиксирована треть от всех случаев заражения коронавирусной инфекцией) возле поселений Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский. Ранее жители поселения Федоровский просили ускорить работу на КПП.
"Средства выделены в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Они направлены <…> на закупку систем внешнего видеонаблюдения и распознавания номеров автотранспорта, устройств проверки документов, удостоверяющих личность, подключение стационарных тепловизионных систем для измерения температуры людей для межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
В свою очередь директор регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин отметил, что из резервного фонда на данные цели будет выделено 5,9 миллиона рублей. "Данные техсредства будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Благодаря этому решению также будет автоматизирована деятельность специалистов контрольно-пропускных пунктов, обеспечено круглосуточное видеонаблюдение для охраны общественного порядка", - добавил он.
Всего в округе зафиксировано 2 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 716 выздоровели.