{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Югра выделит 5,9 млн рублей для автоматизации КПП, установленных в связи с пандемией

Жители региона ранее просили ускорить работу на контрольно-пропускных пунктах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение выделить 5,9 млн рублей из резервного фонда региона для приобретения оборудования, позволяющего автоматизировать контрольно-пропускные пункты (КПП), действующие возле муниципалитетов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.

В настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой в Югре работают пять межмуниципальных КПП на дорогах: Нижневартовск - Стрежевой, Сургут - Ноябрьск, Югорск - Таежный, Тюмень - Ханты-Мансийк, "Иртыш", а также в Сургутском районе (где зафиксирована треть от всех случаев заражения коронавирусной инфекцией) возле поселений Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский. Ранее жители поселения Федоровский просили ускорить работу на КПП.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Средства выделены в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Они направлены <…> на закупку систем внешнего видеонаблюдения и распознавания номеров автотранспорта, устройств проверки документов, удостоверяющих личность, подключение стационарных тепловизионных систем для измерения температуры людей для межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

В свою очередь директор регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин отметил, что из резервного фонда на данные цели будет выделено 5,9 миллиона рублей. "Данные техсредства будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Благодаря этому решению также будет автоматизирована деятельность специалистов контрольно-пропускных пунктов, обеспечено круглосуточное видеонаблюдение для охраны общественного порядка", - добавил он.

Всего в округе зафиксировано 2 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 716 выздоровели. 

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Тюменский губернатор заявил о готовности области ко второму этапу снятия ограничений
На этом этапе разрешат открытие предприятий, торгующих непродовольственным товарами до 800 квадратных метров, и компаний, оказывающих услуги профобразования
Читать полностью