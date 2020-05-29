Свердловские власти разделят подсчет симптомных и бессимптомных пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области перейдут на новый механизм формирования статистики по распространению коронавируса. Отдельно будут вестись подсчеты пациентов с симптомами и без них, сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Речь идет об отдельных подсчетах: отдельно будут считаться заболевшие, <…> есть носители вируса, но они больными не являются. Это другая кодификация, и она будет считаться отдельно. Соответственно заболеваемость мы будем определять по заболевшим, а не просто по носителям вируса", - сказал Креков.

Он отметил, что в области примерно половина людей, у которых выявлен коронавирус, это как раз носители вируса.

Всего в регионе зарегистрировано 4 923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Четвертый день в Свердловской области выявляют более 200 случаев заражения. Регион находится на пятом месте в стране по распространению инфекции.