Югра закупит 70 зарубежных аппаратов ИВЛ почти за 282 млн рублей

"Решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда приняло правительство Югры 29 мая в ходе очередного заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова. <...> Медицинская отрасль получит 141 миллион 680 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение выделить 141,6 млн рублей из резервного фонда региона на закупку 70 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства, сообщается в материалах на сайте окружного правительства. Они необходимы для оснащения дополнительно создаваемых коек, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Глава Югры отметила, что данные средства выделены в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. "Они направлены на оснащение, переоснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и модернизируемого коечного фонда медицинских организаций", - приводятся в сообщении слова губернатора.

На сайте правительства ХМАО уточнятся, что регион планирует закупить 70 иностранных ИВЛ, которые вдвое дороже отечественных, аппараты нужны для развертывания 230 резервных коек. Росздравнадзор 13 мая сообщил, что обращение отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено.

"В целях развертывания 230 резервных коек <…> существует потребность в приобретении 70 аппаратов ИВЛ. Финансовые средства в 140 млн рублей, утвержденные распоряжением правительства от 31 марта 2020 года, предусмотрены на приобретение ИВЛ отечественного производителя стоимостью до двух млн рублей. В связи с предписанием Росздравнадзора указанное оборудование приобрести не представляется возможным. Общая цена контракта на приобретение 70 импортных аппаратов ИВЛ составляет 281,6 млн рублей. Потребность в выделении дополнительных [средств] из резервного фонда <…> составляет 141,6 млн рублей", - отмечается в документе.

Всего в округе зафиксировано 2 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 716 выздоровели.