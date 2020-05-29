Водители скорой помощи в Свердловской области получат доплаты за работу с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Водители машин скорой помощи в Свердловской области получат выплаты за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Мы приняли дополнительное постановление о выплатах водителям скорой помощи, которые перевозят инфицированных пациентов. Причем, выплаты будут производиться вне зависимости от формы собственности - государственная это служба или скорая помощь на аутсорсинге", - сказал глава региона.

Также выплаты получит не относящийся к медицинским работникам персонал больниц, где находятся пациенты с коронавирусом.

"Считаю, что тех, кто убирает, кормит врачей и пациентов, тоже нужно поддержать. Их незаслуженно, на мой взгляд, обошли вниманием", - добавил губернатор.

Механизм финансовой поддержки должен быть разработан и представлен на рассмотрение главы региона на следующей неделе.