В Югру не пустили вахтовиков из Беларуссии, для которых не приготовили обсерватор

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа не разрешили компании "Интеллект Дриллинг Сервисиз", занимающейся строительством и реконструкцией нефтяных и газовых скважин, доставить в регион 181 вахтовика из Республики Беларусь. Такое решение было принято из-за отсутствия у компании обсерватора для рабочих, сообщил в пятницу в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

В апреле губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому работники компаниями либо должны быть размещены в "буферной зоне", либо быть изолированы на месте проживания с минимизацией прямых контактов с другими людьми.

"Сегодня, 29 мая, компанией "Интеллект Дрилинг Сервисиз" планировался прилет [в Югру] вахтовых работников из Республики Беларусь в количестве 181 человека. Компания не обеспечила места для размещения этих работников на изоляции в течение двух недель, и этот рейс был отменен", - сказал Забозлаев.

По его словам, компания намерена продлить вахту уже находящимся в Югре сотрудникам и полностью выполнить все обязательства перед заказчиками.

В свою очередь губернатор Югры отметила, что владельцы "Интеллект Дриллинг Сервисиз" предупреждены о недопущении впредь подобных случаев. "Была предпринята попытка организовать вахту с нарушением правил, которые действуют в нашем регионе. На этом основании вахта не состоялась. Руководители и владельцы компаний предупреждены, что так будет и впредь", - сказала Комарова.

Всего в округе зафиксировано 2 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 716 выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.