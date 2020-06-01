Оператор по работе с ТКО в Югре получит заем в 350 млн рублей на погашение долга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) выделит 350 млн рублей в форме льготного займа региональному оператору "Югра-Экология". Средства выделяются на один год под 1% годовых, поскольку у организации возникла задолженность перед контрагентами по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщается в понедельник на сайте фонда развития Югры.

"Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил заявку регионального оператора "Югра-Экология" на получение финансовой поддержки на льготных условиях. Компании из числа системообразующих предприятий Югры будет оказана поддержка в форме льготного займа на сумму 350 млн рублей сроком на один год под 1% годовых. Один из акционеров регоператора - "Ютэк-Региональные сети" - предоставит поручительство по займу", - сказано в сообщении.

По словам руководителя управляющей организации "Югра-Экология" Максима Медведева, в связи с рядом ограничений в условиях режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса, у организации возникла задолженность перед контрагентами по вывозу ТКО. Среди причин он назвал приостановку начисления платы за вывоз мусора временно прекратившим деятельность организациям и предпринимателям, введение моратория на начисление пени по задолженности, а также отсутствие возможности взыскания долгов по вывозу мусора из-за перерыва в работе судебных инстанций.

"В связи с этим регоператор вынужден был обратиться за финансовой помощью для пополнения оборотных средств на ликвидацию кассового разрыва. Полученный заем "Югра-Экология" направит на погашение задолженности перед операторами по транспортированию, размещению и обработке ТКО", - отмечают в пресс-службе Фонда.

В соответствии с реформой системы обращения с ТКО, за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года. До 2024 года в регионе планируется построить пять межмуниципальных и семь локальных мусорных полигонов, а также 77 площадок временного накопления. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 15 июня. По информации регионального департамента здравоохранения, в Югре на 31 мая зарегистрировано 2 436 случаев коронавирусной инфекции, 18 человек умерли, 782 пациента выздоровели.