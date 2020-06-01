В Свердловской области вдвое снизилось число обращений к детскому омбудсмену в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Количество обращений граждан к уполномоченному по правам ребенка о нарушениях прав детей снизилось примерно в два раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Свердловской области. Одна из вероятных причин - переход детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС уполномоченный региона Игорь Мороков.

"Количество обращений граждан в наш адрес уменьшилось. За первый квартал 2019 года это было порядка 500 с лишним обращений, теперь мы идем в режиме 200 с небольшим по первому кварталу. И такая тенденция и динамика остается примерно такой же, идет снижение", - сообщил он.

Мороков отметил, что в прошлом году фиксировался рост обращений, связанных с получением образования детьми. Вероятной причиной снижения числа жалоб жителей региона мог стать переход на дистанционное обучение школьников. "В связи с тем, что дети дома, эта проблематика, эта часть обращений, наверное, снизились. Поводов для проблем, наверное, стало меньше", - сказал он, добавив, что вопрос анализируется.