Свердловский омбудсмен рассказал о ходе реабилитации детей, привезенных из Сирии на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Команда педагогов и психологов сможет добиться полной реабилитации детей, доставленных из Сирии в Свердловскую область. Об этом заявил в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС уполномоченный по правам ребенка региона Игорь Мороков после первых наблюдений за результатами работы с детьми.

"И вот сейчас, когда мы смотрим, как проходит их реабилитация, - а это действительно реабилитация, по-другому сказать невозможно, потому что эти маленькие глазенки уже смерть видели, на их глазах родители погибали, - сейчас совсем другая история. Я полностью уверен, что мы сможем добиться реабилитации совместно с коллегами нашими - сейчас очень активно подключились центры семьи и помощи детям со своим ресурсом социальных педагогов, психологов, министерство образования вместе с управлениями образования на местах определили образовательный маршрут, провели исследования психолого-медико-педагогические комиссии. <...> Все делается в интересах детей, я думаю, что это будут достойные граждане достойной страны", - сказал Мороков.

Также он отметил, что работа по возвращению свердловских детей из Сирии возобновится сразу после разрешения ситуации с коронавирусом. Ранее Мороков сообщал ТАСС, что еще как минимум десять человек предстоит вернуть в регион, в том числе двух сестер уже перевезенных детей.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.