Челябинская ОП привлечет порядка 10 тыс. наблюдателей к голосованию по конституции

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Общественная палата Челябинской области намерена привлечь примерно 10 тыс. наблюдателей, которые будут следить за ходом в регионе общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном аппаратом палаты.

"Об опыте подготовки общественных наблюдателей в Челябинской области рассказал руководитель региональной ОП Николай Дейнеко. <…> В настоящий момент работа идет полным ходом - списки наблюдателей активно формируются. После утверждения даты голосования мы их актуализируем. Задача максимум - набрать около 10 тысяч наблюдателей, чтобы люди могли меняться на участках, чтобы было всем комфортно", - говорится в сообщении.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. ЦИК РФ 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.