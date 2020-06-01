Промсвязьбанк реструктурирует долг "Уральских авиалиний" на 1 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) реструктурирует задолженность авиакомпании "Уральские авиалинии" на 1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ПСБ и авиакомпания "Уральские авиалинии" подписали соглашение о реструктуризации задолженности компании на сумму 1 млрд рублей", - говорился в сообщении банка.

В ПСБ отмечают, что предстоящие в мае - августе платежи по кредиту будут перенесены на более поздний срок в рамках комплекса мероприятий, направленных на поддержку отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

По словам управляющего Уральским филиалом ПСБ Рината Иржанова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, банк в апреле 2020 года оперативно разработал программу поддержки предприятий-клиентов банка, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции. Целью программы является стабилизация финансового положения заемщиков, снижение долговой нагрузки и реструктуризация задолженности по упрощенной процедуре, добавил Иржанов.

Ранее Сбербанк выдал льготный кредит на сумму 3 млрд рублей авиакомпании "Уральские авиалинии". Выдача первого транша по данной кредитной линии состоялась 28 мая 2020 года. Таким образом, авиакомпания "Уральские авиалинии", входящая в топ-5 авиакомпаний РФ и включенная в перечень системообразующих предприятий российской экономики, стала одной из первых компаний, получивших льготное финансирование в рамках постановления правительства РФ № 582.