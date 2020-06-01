Вернувшийся в Сургут из-за проблем с шасси самолет вылетел в Тюмень

ТАСС, 1 июня. Вернувшийся в аэропорт вылета самолет рейса Сургут - Тюмень вылетел в пункт назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Пассажирский самолет ATR-72 совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси, на его борту находилось около 50 человек.

"После вылета самолета из Сургута в Тюмень сработал датчик положения шасси, экипаж принял решение вернуться в аэропорт для проверки. Посадка штатная, борт исправен, вылет в 18:37 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании Utair, осуществляющей рейс.

Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку в связи с инцидентом, обстоятельства произошедшего выясняются.