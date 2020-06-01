Аэропорт Сургута намерен получить 25 млн рублей субсидии на поддержку деятельности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Сургута имени Ф. К. Салманова в мае 2020 года упал примерно в пять раз по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года из-за пандемии коронавируса. Аэропорт рассчитывает получить около 25 млн рублей федеральной субсидии на поддержку деятельности, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Сургут" Евгений Дьячков.

28 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство России выделит почти 11 млрд рублей на поддержку аэропортов страны в условиях пандемии. Средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов, также они могут быть использованы на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспортных средств аэропортов. Контролировать расходование средств будет Росавиация.

"Мы попадаем под субсидию. Заполнили все необходимые документы. Сумма не такая значительная - около 25 млн рублей за май", - сказал Дьячков.

На вопрос о падении пассажиропотока в период пандемии он ответил, что он сократился примерно в пять раз. "Если средний [пассажиропоток] в мае 2019 года был 5 тыс. человек в день, то сейчас средний вышел где-то чуть больше тысячи человек в день: в какие-то дни было 1,5 тыс. человек, в какие-то 200 человек", - сказал он.

ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" принадлежит 56% в АО "Аэропорт Сургут" (крупнейший аэропорт в Ханты-Мансийском автономном округе). По итогам 2019 года количество обслуженных пассажиров в аэропорту Сургута возросло на 6,2% по сравнению с 2018 годом и достигло 1 млн 868 тыс. человек.

Минтранс и Минфин предварительно согласовали поддержку аэропортам РФ объемом 10,1 млрд руб. на период до июля. После июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться еще 30 млрд руб. Вопрос о выделении дополнительных средств будет рассмотрен исходя из динамики работы отрасли в мае и в июне с учетом возможностей федерального бюджета, пояснял ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих.