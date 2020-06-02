В Екатеринбурге голосование по поправкам в конституцию может пройти в электронном формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга рассматривают возможность провести электронное голосование по поправкам к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель городского избиркома Вадим Антошин во вторник.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Глава государства подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

"Рассматривается вариант дистанционного электронного голосования. До сегодняшнего заседания ЦИК нельзя утверждать, что Свердловская область и Екатеринбург попадут в электронное голосование, но если техническая возможность будет сочтена соответствующей, то такой вариант возможен", - сказал Антошин.

По его словам, на территории Екатеринбурга будет работать 555 постоянных избирательных участков. Кроме того, будет открыто порядка 20 временных участков. "Планируется изготовить бюллетеней по числу избирателей - это порядка 3,3 млн в области. В Екатеринбурге зарегистрировано 1 091 256 избирателей, соответственно, такое количество бюллетеней и будет передано в город", - отметил председатель городского избиркома.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом глава государства в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.