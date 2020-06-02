Бюджет Свердловской области недополучил более 17 млрд рублей за пять месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Свердловской области за 5 месяцев 2020 года недополучила 17,4 млрд рублей из-за ухудшения экономической ситуации. Доходы за этот период составили 82,7 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона во вторник.

"В апреле и мае текущего года в нашем регионе наметилось ухудшение экономической ситуации. Так, доходная часть бюджета не получила 17,4 миллиарда рублей запланированных средств. Всего за пять месяцев было собрано 82,7 миллиарда рублей налоговых и неналоговых поступлений", - привели в пресс-службе слова заместителя губернатора - министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко.

В частности, по ее информации, уменьшились поступления в бюджет налога на прибыль и имущество организаций и налога на доходы физлиц.

Председатель комитета регионального Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков в ходе заседания, на котором были озвучены данные, отметил, что предпринимаемые меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, а также предоставляемые налоговые льготы позволяют надеяться на благоприятный выход из создавшегося положения. Так, в регионе создается межведомственная рабочая группа, в которую войдут депутаты, члены правительства, представители налоговой службы, предпринимательского сообщества. "Рабочая группа будет вырабатывать конкретные решения по поддержке экономики региона, оперативному распределению бюджетых средств", - резюмировал он.

В соответствии с принятыми 21 апреля правками к закону об областном бюджете, доходы бюджета в 2020 году составят 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 гг. - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год составят 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022-м - 294,9 млрд рублей.