Форум уральской молодежи "Утро-2020" впервые пройдет в онлайн-формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате с 3 по 5 июля. Участники форума представят свои работы, направленные на реализацию национальных проектов, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, который в 2020 году является соорганизатором форума.

"Тематикой форума "Утро-2020" станет молодежь как драйвер национальных проектов. Участников ждут насыщенная образовательная и культурная программа, проектная работа и экспертные консультации. Форум молодежи УрФО впервые состоится в онлайн-формате 3-5 июля 2020 года. <…> Участники предложат собственные инициативы для национальных проектов в регионах", - говорится в сообщении.

Участники форума предложат проекты, направленные на развитие родных регионов, для проработки идей в июне состоятся специальные вебинары. Трехдневный форум поможет им доработать свои идеи, лучшие проекты получат поддержку Росмолодежи. В ходе форума Свердловская область организует две крупные площадки "Урал научный" и "Урал спортивный", сообщил вице-губернатор региона Сергей Бидонько. "Участники форума - это наш кадровый, интеллектуальный, научный и творческий фонд, богатство нашего региона, Урала, всей России", - приводят в пресс-службе вуза слова Бидонько.

Полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов отметил, что достижение целей и задач, поставленных главой государства в майских указах, невозможно без участия молодежи. "Именно сегодня молодым людям предстоит разработать инновационные проекты и начать их воплощать. Наша задача - дать возможность каждому реализовать себя, раскрыть свой потенциал и оказать поддержку", - приводят в пресс-службе вуза слова Цуканова.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.