Суд в Екатеринбурге вынес штраф за нарушение санитарных норм в сети "Красное и Белое"

"Суд постановил за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), ООО "Лабиринт-Екатеринбург" назначить административное наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказала судья.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. рублей компанию "Лабиринт-Екатеринбург" за нарушение санитарных норм в семи объектах организации - магазинах "Красное и Белое" (К&Б), сказала судья по трансляции из зала суда.

Роспотребнадзор составил в отношении семи объектов организации - магазинов "Красное и Белое" - протокол об административном правонарушении. В ходе проверок управления был выявлен ряд типичных нарушений, в том числе отсутствие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа, "входного фильтра" в начале рабочей смены, измерения температуры тела сотрудников контактным способом (ртутным градусником). Кроме того, где-то отсутствует антисептик для посетителей, а там, где он выставлен, непонятно, какое именно средство используется.

29 мая Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по аналогичной статье КоАП РФ оштрафовал склад "Абсолют" компании "Красное & Белое", где была зафиксирована вспышка коронавируса. Ретейлер сообщил ТАСС, что склад продолжит работу. По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" по материалам прокурорской проверки.

В новость были внесены изменения (15:53 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.