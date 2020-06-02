Авиакомпании возобновляют полеты с Урала после перерыва из-за пандемии

Несмотря на продолжающиеся ограничения и режим самоизоляции в регионах Урала, у жителей уже есть выбор, куда полететь. Так, рейсы в Самару и Волгоград из аэропорта Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа запустила авиакомпания "ИрАэро", сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Прямые регулярные рейсы в Самару доступны дважды в неделю: по понедельникам и пятницам, а в Волгоград - по понедельникам.

Регулярное авиасообщение с рядом городов с 1 июня возобновилось из тюменского аэропорта Рощино. Согласно информации, опубликованной в официальной группе Рощино в социальной сети "ВКонтакте", в первую очередь было восстановлено сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи, Симферополем и Анапой, а также на онлайн-табло на 2 июня присутствуют рейсы в Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Уфу, ожидают в Тюмени прилета рейсов из Надыма и Белоярского. Кроме того, с 1 июня возобновился круглосуточный режим работы аэропорта Рощино. Ранее в связи с падением пассажиропотока график аэропорта был изменен - здание работало с 06:00 (04:00 мск) до 19:00 (17:00 мск), а ночью аэропорт был закрыт.

Большой выбор направлений вылета из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 июня расширила полетную сеть на Юг России, которая ранее была сокращена в связи с пандемией коронавируса, - в Анапу, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. "Победа" также возобновила полеты из Кольцово - во вторник авиакомпания выполнила рейсы в Сочи и Москву, и теперь вылеты из Екатеринбурга в Москву будут осуществляться ежедневно. Кроме того, из Екатеринбурга улететь этой авиакомпанией по вторникам и субботам можно в Сочи, а также запланированы рейсы в Санкт-Петербург с 12 июня, в Анапу - с 14 июня, в Краснодар - с 22 июня.

При этом в Курганской области пока не планируют восстанавливать полеты из местного аэропорта минимум до 15 июня по решению оперативного штаба региона по недопущению распространения коронавируса. Ранее из аэропорта региона авиакомпанией Utair осуществлялись рейсы Курган - Москва и Москва - Курган, но с 9 апреля из-за пандемии по просьбе местных властей самолеты перестали летать по данному направлению. Также в конце марта компания Nordwind Airlines прекратила полеты из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск. Таким образом, авиасообщение с аэропортом Курган было полностью временно прекращено в связи с ситуацией с коронавирусом.

Меры безопасности

При этом в аэропортах обещают соблюдать меры по профилактике распространения коронавируса. Так, на входе в зал выдачи багажа внутренних линий и на входе в здание аэровокзального комплекса Кольцово установлены приборы для измерения температуры, а места общего пользования, контактное оборудование зон досмотра и выхода на посадку, стойки регистрации обрабатываются дезинфицирующими средствами, сообщили ранее в пресс-службе аэропорта. Кроме того, проводится дезинфекция автобусов и транспорта, который используется при обслуживании самолетов.

Ранее ТАСС сообщал, что аэропорты Урала готовятся вернуться к прежнему режиму работы, уже с начала июня запланировав увеличить количество рейсов на популярных направлениях, а пассажиропоток воздушных гаваней постепенно начнет расти.