Более 80 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Приобском месторождении в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выросло до 272. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева в ходе заседания оперативного штаба округа во вторник.
По данным на 30 апреля, в очаге на Приобском месторождении было зафиксировано 190 заразившихся.
"Приобское месторождение - 272 человека [заразившихся], 970 контактных", - сказала Соловьева.
Главный санитарный врач региона добавила, что всего в Югре с начала пандемии было зарегистрировано 10 групповых очагов, из которых половина приходится на медицинские организации, еще пять - на "организованные взрослые коллективы с совместным проживанием". Один из очагов - Няганская городская поликлиника - снят с контроля.
Еще одним очагом, по словам Соловьевой, стал асфальто-бетонный завод в Мегионе, где зафиксировано 82 заразившихся коронавирусом.
Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зафиксировано 2 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией.