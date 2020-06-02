Более 80 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Приобском месторождении в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выросло до 272. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева в ходе заседания оперативного штаба округа во вторник.

По данным на 30 апреля, в очаге на Приобском месторождении было зафиксировано 190 заразившихся.

"Приобское месторождение - 272 человека [заразившихся], 970 контактных", - сказала Соловьева.

Главный санитарный врач региона добавила, что всего в Югре с начала пандемии было зарегистрировано 10 групповых очагов, из которых половина приходится на медицинские организации, еще пять - на "организованные взрослые коллективы с совместным проживанием". Один из очагов - Няганская городская поликлиника - снят с контроля.

Еще одним очагом, по словам Соловьевой, стал асфальто-бетонный завод в Мегионе, где зафиксировано 82 заразившихся коронавирусом.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зафиксировано 2 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией.