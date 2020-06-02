Свердловская киностудия сняла фильм о школьниках-разработчиках уникальных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Свердловская киностудия сняла документальный фильм "Профессии будущего" о пяти российских школьниках-разработчиках уникальных технологий. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке, сообщили во вторник в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko, с участием которого был реализован проект.

"Фильм адресован школьникам, родителям и педагогам. "Профессии будущего" - это попытка откровенного разговора с подрастающим поколением о том, как понять свое предназначение и начать действовать. Фильм снят Свердловской киностудией и студией АРТ-продакшн. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Главными героями фильма стали пятеро талантливых старшеклассников из разных регионов России. Каждый из них в свои годы уже успел разработать какую-либо уникальную технологию: биоморфного робота, финансового бота-ассистента, зарядку для телефона от тепла человеческого тела, компьютерное зрение на основе нейронной сети, дрон для электросетей, помощник для сдачи ЕГЭ и многое другое.

"В фильме присутствует еще один "герой" - "искусственный интеллект". Он живет вполне активной самостоятельной жизнью, передает зрителю дополнительную информацию о героях и их проектах. В российской документалистике такой прием использован впервые", - сообщили в пресс-службе.

В конце 2020 года выйдет вторая часть фильма "Профессии будущего", а в начале 2021 ожидается премьера третьей части картины, и героем проекта может стать любой школьник - кандидатуру можно предложить на сайте фильма.