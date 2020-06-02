Прокуратура проконтролирует проверку СК по инциденту с Росгвардией в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль доследственную проверку регионального следственного управления СК РФ по факту гибели жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба надзорного ведомства.

"В рамках надзора будет проконтролировано тщательное установление всех обстоятельств произошедшего. Проведение доследственной проверки <…> находится на контроле руководства прокуратуры области", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области сообщила о проведении доследственной проверки по факту гибели мужчины.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, погибший мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил разбойное нападение в магазине обоев, где угрожал ножом персоналу. Прибывшим к нему по месту жительства сотрудникам полиции мужчина оказал сопротивление. Он выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанес травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего спецназ принял решение открыть огонь.

После обследования квартиры у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").