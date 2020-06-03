Utair добавила в расписание 27 новых направлений на летний период

ТАСС, 3 июня. Авиакомпания Utair планирует полеты более чем по 140 направлениям в России в летней программе. Из них 27 направлений - новые в расписании компании, сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

"Авиакомпания адаптировала маршрутную сеть под запросы регионов, чтобы люди могли летать по России прямыми рейсами. 27 межрегиональных рейсов абсолютно новые в расписании Utair. Большая часть из них свяжет регионы с южными городами", - приводит пресс-служба слова президента "Ютэйр" - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Как уточняется на официальном сайте перевозчика, среди новых рейсов такие направления, как Воронеж - Сочи, Екатеринбург - Анапа, Новый Уренгой - Анапа, Самара - Сочи, Усинск - Краснодар, Новый Уренгой - Уфа и другие.

В пресс-службе уточнили, что Utair в летней программе планирует полеты более чем по 140 направлениям в России. Из них 108 - это межрегиональные маршруты, которые минуют Москву. "Детей до 12 лет авиакомпания будет перевозить за половину стоимости на всех рейсах при покупке билета с 1 по 30 июня", - добавили в компании.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.