"Уральские авиалинии" перевезли эвакуационными рейсами более 6 тыс. человек за два месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла эвакуационными рейсами 6 380 пассажиров за апрель-май 2020 года. Всего перевозчик совершил 44 вывозных рейса за два месяца, говорится в сообщении пресс-службы компании, распространенном в среду.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"По итогам мая авиакомпания "Уральские авиалинии" выполнила 26 эвакуационных рейсов и перевезла 3 390 пассажиров, большинство из которых российские граждане, вернувшиеся домой из-за рубежа. Всего за период апрель-май авиакомпания выполнила 44 вывозных рейса и перевезла 6 380 пассажиров. Среди них 1 785 иностранных граждан, которые были вывезены из РФ, и 4 595 россиян, которые вернулись домой в РФ", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что большинство вывозных рейсов выполнено из Индии, Таиланда, ОАЭ в российские города: Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Самара и другие. "В мае авиакомпания выполнила много рейсов из стран ближнего зарубежья: Армении, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана", - добавили в пресс-службе.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.