Жители УФО в пандемию стали реже брать животных из приютов, но больше жертвовать деньги

"У нас в приюте есть дежурные, которые регулярно убирают в вольерах и кормят собак, а волонтеры приходят иногда и являются скорее помощниками. Пандемия на нас кроме того, что животных стали забирать реже, никак не влияет", - добавила Москвина. Как отметила собеседница агентства, активизировались финансовые поступления на счет организации - сумма, необходимая для содержания животных на май, собралась до конца месяца впервые в истории приюта. Москвина связывает это с тем, что люди стали сидеть дома и появилось время "на добрые дела".

Председатель "Общества защиты животных" Тюменской области Анна Москвина рассказала ТАСС, что в их приюте "Лучший друг" содержится около 120 собак. При этом, если до пандемии забирали порядка 10 животных в день, то с ее началом количество собак, которые обретают дом, сократилось в два раза. Она отметила, что в обществе внимательно относятся к новым владельцам - животные передаются исключительно по договору, и зоозащитники наблюдают за судьбой животных после передачи новому хозяину.

В Свердловской области также отметили, что животных в пандемию стали забирать реже. "И это крайне важно, потому что отлов в это время не приостанавливался - собаки прибывали, но не убывали. Положительный момент в карантине - это то, что люди стали больше времени проводить дома и у них стало больше времени на животное", - сообщила руководитель благотворительного фонда "ЗООзащита" Анна Вайман на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, отметив, что потенциальные хозяева питомцев допускаются на территорию приютов только по предварительному согласованию.

По ее словам, многих зоозащитников смущает тот факт, что порой люди берут себе питомцев на эмоциях. "Ранее в регионе был запрет на прогулки, если это не выгул собак, и мы опасались, что люди будут брать животных именно для этой цели, а потом возвращать их. Но мы поразмышляли и решили, что и в период обычной жизни у нас встречаются такие неприятности, когда мы своих подопечных находим на улице. И поэтому мы усилили контроль на стадии собеседования с потенциальными хозяевами животного, дабы избежать таких ситуации", - отметила она.

При этом, существуют организации, которые помогут жителям в самоизоляцию поставить питомцам необходимые прививки или сводить собак на прогулку. В Свердловской области работает первый зооотряд из студентов Уральского государственного аграрного университета. Участники отряда уже успели поработать с собаками и кошками, дали несколько консультаций по уходу за рептилиями, при необходимости студенты могут сопроводить животное до ветеринарной клиники и вернуть обратно хозяевам.

Проблемы в зоопарках и цирках

Изменилась жизнь животных не только в домах и приютах, но и в зоопарках. Екатеринбургский зоопарк совместно с Московским и Ижевским зоопарками начали научное исследование поведения бурого медведя в условиях пандемии коронавируса, изучая поведение животных в новых для них условиях - без внимания посетителей, сообщил журналистам заместитель директора зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев. В целом, по его словам, не все животные поменяли свое поведение в каком-то одном ключе: есть те, кто скучает, а есть те, кто отдыхает от большого внимания к себе.

В регионах стали оказывать дополнительную помощь не только своим зоопаркам и циркам, но и тем, кто не успел покинуть регион во время гастролей из-за пандемии. Так, правительство Курганской области и предприятия региона помогли животным гастролировавшего здесь и вынужденного прекратить выступления из-за ситуации с коронавирусом цирка "Виват" из Санкт-Петербурга. У цирка закончились средства на еду для животных, и им собрали и передали более 700 кг продуктов, по данным оперативного штаба региона. Руководство цирка просило помощи с кормом у местных жителей из-за отсутствия возможности выступать и зарабатывать.

Под Курганом вместе с сотрудниками цирка находятся три львицы, три лошади и 12 дрессированных собак, они приехали в регион на гастроли и после программы в марте планировали отправиться в Шадринск. Но из-за ситуации с коронавирусом в области запретили проведение массовых мероприятий, и артисты вместе с животными ждут снятия запрета в 5 км от микрорайона Заозерного на парковке кафе "Таина" на трассе. Там они находятся уже два месяца. На помощь животным также пришли местные жители, сообщила ТАСС администратор цирка Юлия Бойченко. Они оказывали посильную помощь цирку - крупой, курицей, говядиной.

В пресс-службе Челябинского зоопарка ТАСС сообщили, что в связи с действующими в регионе ограничениями посетителей в учреждении по-прежнему нет. "У животных все рационы в настоящее время идут по плану за счет субсидий, так как закупки были проведены еще в начале года. Внебюджетная часть планировалась на ремонт и на строительство новых вольеров. Ее мы, конечно, недополучаем, но животные в своем содержании и питании никаких проблем не испытывают", - сказала собеседница агентства.

В Челябинском зоопарке пояснили, что животные привыкают к сотрудникам, которые за ними ухаживают. "Недостатка в общении с человеком у них нет. Депрессивных проявлений у наших животных также нет", - добавили в пресс-службе.